В Тюменской области увеличили число территорий с ЧС регионального уровня

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

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Число территорий, где ввели ЧС регионального уровня, увеличили в Тюменской области. Решение принял губернатор Александр Моор во время посещения районов, которые находятся в зоне паводка, сообщает инфоцентр регионального правительства.

"Режим ЧС позволяет региональному правительству и органам местного самоуправления более оперативно принимать решения для борьбы с паводком и ликвидации последствий, используя финансовые средства и материальные ресурсы из резервных фондов", - уточнил Александр Моор.

Постановление губернатора Тюменской области подписано и опубликовано на портале правовой информации.

Границы зоны чрезвычайной ситуации установили с 1 мая в д. Земляная Абатского района, деревнях Малые Ярки, Боровлянка, Копотилово, Паленка, Новогеоргиевка, Викторовка, селах Пешнево и Афонькино Казанского района.

При возникновении угрозы подтопления в Тюменской области также могут ввести режим ЧС регионального уровня в населенных пунктах Викуловского, Ишимского районов и городе Ишиме.