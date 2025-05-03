В Тюменской области из-за паводка временно перекрыли 19 региональных дорог

| Фото: из Telegram-канала главы Ишимского района Сергея Ломовцева | Фото: из Telegram-канала главы Ишимского района Сергея Ломовцева

19 региональных дорог временно перекрыли в Тюменской области из-за паводка. На большинстве из них расположены низководные мосты, которые подвергаются подтоплению, сообщает инфоцентр областного правительства.

3 мая паводковые воды начали подходить к дороге на с. Плешково Ишимского района. Ограничено движение у подъезда к селу, установлены соответствующие знаки и вешки. При этом транспортное сообщение с населенным пунктом не нарушено.

Подошла вода и к автомобильной дороге Ишим - Синицына. Пока дорогу не перекрыли, дорожная служба возводит заградительные насыпи.

В Ишимском районе провели осмотр защитных сооружений, предназначенных для сдерживания паводковых вод. Как сообщает глава муниципального образования Сергей Ломовцев, ситуация находится под постоянным контролем.