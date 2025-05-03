В Ишиме уровень реки увеличился на 38 см за сутки

| Фото: из Telegram-канала губернатора Тюменской области Александра Моора | Фото: из Telegram-канала губернатора Тюменской области Александра Моора

На 38 см увеличился уровень воды в реке у города Ишима за стуки, что на 22 см превышает отметку "опасное явление". Об этом рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.

"Впрочем, ситуация контролируемая, все службы наготове, дамбы и насыпи в городе могут выдержать и куда более высокий уровень. В прошлом году, напомню, наши сооружения выстояли при паводке с рекордными одной тысячью 64 сантиметрами. Сегодня вода достигла отметки 872 сантиметра", - уточнил глава региона.

По его оценке, исходя из ситуации, которая сложилась выше по течению, паводок идет на спад. В селе Ильинка Казанского района река убывает – минус четыре см за сутки, в селе Казанском – всего плюс см.

Ожидается, что вода будет прибывать в Ишиме и Ишимском районе еще несколько дней.