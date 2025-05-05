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Ветеранов Великой Отечественной войны поздравили с 80-летием Победы в Тюменской филармонии

Общество, 16:48 05 мая 2025

Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Торжественное мероприятие, посвященное 80-летию Победы, прошло в Тюменской филармонии 5 мая. С наступающим праздником тюменцев поздравили в том числе участники Великой Отечественной войны, слова благодарности прозвучали в адрес фронтовиков и тружеников тыла.

"Через несколько дней мы отпразднуем самое важное событие для нашей страны — 80-летие со Дня Победы в Великой Отечественной войне. К этой священной дате все готовились ответственно, с полным пониманием ее значимости для каждого из нас, — приветствовал собравшихся глава Тюмени Максим Афанасьев. — Оглядываясь в прошлое, изучая историю военных событий, мы открываем для себя новые факты о людях того времени, об их героических и трудовых подвигах".

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Глава города призвал тюменцев поучаствовать в шествии "Бессмертного полка" 9 мая и отметил, что возьмет портреты своих дедов — Сергея Михеевича и Александра Ивановича. Максим Афанасьев рассказал, что они прошли всю войну, отважно сражались, а потом честно трудились в мирное время.

Среди почетных гостей мероприятия был участник Великой Отечественной войны, почетный гражданин Тюмени Александр Дикарев. Во время войны Александр Ефимович поступил добровольцем в Красную Армию. Воевал в особом отряде 33-й гвардейской стрелковой дивизии под Сталинградом. После ранения направлен в 32-ю мотострелковую бригаду 18-го танкового корпуса, был командиром бронемашины разведроты. Принимал участие и в боевых сражениях против Японии в 1945 году.

Награжден орденом "Отечественной войны II степени", медалями "За оборону Сталинграда", "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.", памятной медалью "60 лет Курской битвы", отмечен многими другими наградами.

"Войны существовали, существуют и будут существовать, а чтобы воевать, для этого надо еще и учиться. Иначе никакой победы не будет. Я по себе это знаю, — отметил Александр Дикарев. — Я только одну скажу: чтобы держать свою Россию в надлежащем состоянии, это я курсантам говорю, надо учиться, учиться и еще раз учиться. Иначе никакой победы не будет. Поздравляю вас всех".

Также среди гостей мероприятия была труженица тыла Анна Островская. Когда началась война, Анне было 14 лет. С этого же возраста и началась ее трудовая деятельность. Сначала работала на заводе № 3, который был эвакуирован из Москвы – изготавливали оружие для фронта. Далее Анну Кузьминичну направили учиться в город Подольск на должность руководителя буровзрывных работ. После обучения приехала работать в Тавдинский Химлесхоз, где проработала до пенсии. Собравшимся Анна Кузьминична прочла произведение "Мать" поэта Михаила Исаковского.

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Об истории участия своих предков в Великой Отечественной войне корреспонденту ИА "Тюменская линия" рассказала пенсионерка Валентина Козловская. Она отметила, что приходит на этот концерт в филармонию каждый год.

"Я на этот концерт прихожу всегда с большой радостью, большим чувством благодарности нашим дедам, отцам за то, что мы теперь живем в мирное время. Мой дед Кутулов Андрей Федорович погиб возле Курска в 1943. И когда начался "Бессмертный полк", я каждый раз хожу с его портретом на шествие. Мои родители Василий Мартынович и Александра Андреевна — участники трудового фронта. Они родом из Голышмановского и Ишимского районов. Познакомились во время войны, когда работали на тракторах. Моей маме было всего 15 лет, она была трактористом", — поделилась она.

Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Песни, посвященные Великой Отечественной войне, исполнили хор ТВВИКУ, кадеты Президентского кадетского училища, оркестр русских народных инструментов им. Л.Ф. Беззубова и другие.

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Вера Коршунова

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# Великая Отечественная война , ветераны , День Победы

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