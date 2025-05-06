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Десять ресторанов представят блюда на гастрофестивале "Привал Победы" в Тюмени

Общество, 18:36 06 мая 2025

Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Десять ресторанов примут участие в гастрономическом фестивале "Привал Победы" в Тюмени 9 мая. Он пройдет на Городской площади (ул. Первомайская, 20) с 12 до 20 часов.

Тюменские шефы разработали новое прочтение блюд полевой кухни и кремлевского обеда 1945 года. Об этом на медиабранче рассказала директор потребительского рынка и туризма Тюменской области Мария Трофимова.

"Полевые кухни, обеспечение питания солдат на фронте, обеспечение продовольствием населения в тылу было важнейшей стратегической задачей. Это традиция — организация полевых кухонь в честь празднования Великой Победы. Наши шефы приготовили очень интересное прочтение полевых кухонь, чтобы люди, которые выйдут праздновать великий день, смогли еще больше окунуться в гастрономическую составляющую", — пояснила Мария Трофимова.

Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Так, ресторан "Столица деревень" подготовил для гастрофестиваля два блюда: гречневую кашу с тушенкой, косулей и несколькими видами зелени, а также кремлевские расстегаи со стерлядкой. Ресторан "Добро" представит картофельный гратен и утку, расстегаи с семгой и чай с чагой. В историю кремлевских обедов углубился ресторан "Хурма". Тюменцы смогут попробовать икряники из карасевой икры и тартаром из груздей.

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"Май и июнь 1945 года вошли в историю неизгладимыми впечатлениями: это слезы, боль, торжество победы, осознание утраты. Но девиз фестиваля, с которым мы сегодня пришли — вкусы, объединяющие поколения, — отметила руководитель департамента потребительского рынка администрации Тюмени Елена Еремина. — Немалую роль в той победе, которую совершили наши деды и прадеды, сформировала полевая кухня. И никогда мы не забудем кремлевский обед 1945 года. Воспоминания об этих вкусах — это память о нашей победе".

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Вера Корушнова

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# гастрономический фестиваль , День Победы

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