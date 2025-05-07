В Тюмени пройдет акция по вступлению в Федеральный регистр доноров костного мозга

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Акция по вступлению в Федеральный регистр доноров костного мозга начнется во дворе между первым и вторым корпусами Тюменского медицинского университета (ул. Одесская, 54) 12 мая в 10 часов. К участию приглашают неравнодушных жителей города.

"Каждый год тысячи людей в России нуждаются в пересадке костного мозга, и единственным шансом на жизнь для них становится донорство. Однако количество зарегистрированных доноров остается недостаточным. Акция направлена на то, чтобы изменить эту ситуацию! Мы хотим привлечь внимание к проблемам донорства, повысить осведомленность о его значимости и пополнить федеральный регистр доноров", - пояснили организаторы.

Участников ждет бесплатное тестирование: желающие смогут пройти процедуру забора образца крови для проверки совместимости генов. Это простой и безболезненный процесс, который может стать первым шагом к спасению чьей-то жизни, уверяют будущие медики.

На инфостендах можно будет узнать о процессе донорства, его важности и о том, как стать донором. Волонтеры-медики ответят на все вопросы.

Для участия в акции нужны паспорт и СНИЛС.

Возрастное ограничение: 16+.