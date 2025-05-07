Встречу в касках провели в тобольском экодоме

ООО «ЗапСибНефтехим» ООО «ЗапСибНефтехим»

Урок "Встреча в касках" впервые прошел на площадке нового экодома "Менделеев" в Тобольске. Его организовали для старшеклассников сотрудники "ЗапСибНефтехима", они рассказали об экологии, карьере и ресайклинге.

Директор по капитальному строительству "ЗапСибНефтехима" Владимир Мишин сообщил о деятельности крупнейшего нефтехимического комплекса России, уникальных инвестиционных проектах, реализуемых на тобольской промышленной площадке, а также о том, насколько важно и нужно менять свой профессиональный путь на протяжении всей жизни.

Коренной тоболяк начал свой карьерный трек в 2003 году, придя работать на предприятие линейным специалистом. С тех пор получил два высших образования и несколько рабочих специальностей. В рамках своей профессии изучал авиацию, когда принимал участие в строительстве аэропорта "Ремезов", и разбирался в тонкостях малеинового ангидрида при строительстве МАН.

"Это был уникальный опыт как для меня, так и для ребят. Надеюсь, наш разговор – хорошая возможность для школьников, находящихся на пути выбора своей будущей профессии, посмотреть и послушать, какие бывают карьерные треки, взять для себя что-то полезное, может быть, посмотреть на свой выбор с другой стороны. По вопросам ощущалось, что все-таки я их заинтересовал. Пытался простым доступным языком на каких-то живых примерах, в том числе и на своем, показать, что учиться, развиваться можно и нужно в любом возрасте", – отметил Владимир Мишин.

Десятиклассник школы № 6 Даниил Быков увлекается техническими науками и даже определился с новой профессией.

"Я увлекаюсь математикой, немного биологией. Но у меня как раз стоял вопрос, кем я смогу работать на предприятиях СИБУРа. Мне бы хотелось работать в сфере проектировки и реализации больших инвестпроектов и стать частью крупного нефтехимического предприятия. Я смог задать много разных вопросов и теперь знаю в каком направлении мне нужно развиваться. Отмечу, что гости хорошо рассказывают, поэтому такой формат урока для меня стал по-настоящему интересным. Всегда лучше напрямую пообщаться со специалистом, который прошел уже многолетний путь и может поделиться опытом", – считает Даниил.

Во второй части урока "Встреча в касках" речь традиционно переходит к вопросам экологии. Руководитель по экологии "ЗапсибНефтехима" Людмила Шешукова поделилась информацией о мерах по обеспечению экологичности производственных процессов и ключевых экологических проектах предприятия.

Ребята интересовались, есть ли на "ЗапСибНефтехиме" выбросы в атмосферу, каким образом осуществляется экомониторинг и как реализуются проекты, направленные на охрану окружающей среды.

"Вопросы непростые, поэтому ответ должен быть обязательно подкреплен конкретными фактами и цифрами, которые школьники, конечно же, могут проверить. Глобальные проблемы экологии, состояние лесов, технологии на производстве – это только часть того, чем интересуются подростки. Главное, что наш диалог всегда открытый и честный", – подчеркнула Людмила Шешукова.

Новая площадка для проведения экоуроков – экодом "Менделеев" – еще один плюс к интерактивному формату урока. Здесь школьники узнали, почему важно сортировать и перерабатывать пластик и другие отходы, как устроен процесс вторичной переработки и как можно внести личный вклад в решение экологических вопросов, а также смогли научиться простым способам минимизации отходов в быту.

За три года в тобольских школах прошло более 30 экоуроков, участниками проекта стали 750 старшеклассников. "Встречи в касках" продолжают мотивировать школьников ответственно подходить к выбору профессии и бережно относиться к экологии, одновременно закладывая прочную основу для дальнейшего карьерного роста, сообщают корпоративные коммуникации ООО "ЗапСибНефтехим".