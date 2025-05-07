  • 7 мая 20257.05.2025среда
  • В Тюмени 13..15 С 1 м/с ветер западный

Встречу в касках провели в тобольском экодоме

Общество, 20:59 07 мая 2025

ООО «ЗапСибНефтехим»

Урок "Встреча в касках" впервые прошел на площадке нового экодома "Менделеев" в Тобольске. Его организовали для старшеклассников сотрудники "ЗапСибНефтехима", они рассказали об экологии, карьере и ресайклинге.

Директор по капитальному строительству "ЗапСибНефтехима" Владимир Мишин сообщил о деятельности крупнейшего нефтехимического комплекса России, уникальных инвестиционных проектах, реализуемых на тобольской промышленной площадке, а также о том, насколько важно и нужно менять свой профессиональный путь на протяжении всей жизни.

Коренной тоболяк начал свой карьерный трек в 2003 году, придя работать на предприятие линейным специалистом. С тех пор получил два высших образования и несколько рабочих специальностей. В рамках своей профессии изучал авиацию, когда принимал участие в строительстве аэропорта "Ремезов", и разбирался в тонкостях малеинового ангидрида при строительстве МАН.

"Это был уникальный опыт как для меня, так и для ребят. Надеюсь, наш разговор – хорошая возможность для школьников, находящихся на пути выбора своей будущей профессии, посмотреть и послушать, какие бывают карьерные треки, взять для себя что-то полезное, может быть, посмотреть на свой выбор с другой стороны. По вопросам ощущалось, что все-таки я их заинтересовал. Пытался простым доступным языком на каких-то живых примерах, в том числе и на своем, показать, что учиться, развиваться можно и нужно в любом возрасте", – отметил Владимир Мишин.

Десятиклассник школы № 6 Даниил Быков увлекается техническими науками и даже определился с новой профессией.

"Я увлекаюсь математикой, немного биологией. Но у меня как раз стоял вопрос, кем я смогу работать на предприятиях СИБУРа. Мне бы хотелось работать в сфере проектировки и реализации больших инвестпроектов и стать частью крупного нефтехимического предприятия. Я смог задать много разных вопросов и теперь знаю в каком направлении мне нужно развиваться. Отмечу, что гости хорошо рассказывают, поэтому такой формат урока для меня стал по-настоящему интересным. Всегда лучше напрямую пообщаться со специалистом, который прошел уже многолетний путь и может поделиться опытом", – считает Даниил.

ООО «ЗапСибНефтехим» ООО «ЗапСибНефтехим» ﻿

Во второй части урока "Встреча в касках" речь традиционно переходит к вопросам экологии. Руководитель по экологии "ЗапсибНефтехима" Людмила Шешукова поделилась информацией о мерах по обеспечению экологичности производственных процессов и ключевых экологических проектах предприятия.

Ребята интересовались, есть ли на "ЗапСибНефтехиме" выбросы в атмосферу, каким образом осуществляется экомониторинг и как реализуются проекты, направленные на охрану окружающей среды.

"Вопросы непростые, поэтому ответ должен быть обязательно подкреплен конкретными фактами и цифрами, которые школьники, конечно же, могут проверить. Глобальные проблемы экологии, состояние лесов, технологии на производстве – это только часть того, чем интересуются подростки. Главное, что наш диалог всегда открытый и честный", – подчеркнула Людмила Шешукова.

Новая площадка для проведения экоуроков – экодом "Менделеев" – еще один плюс к интерактивному формату урока. Здесь школьники узнали, почему важно сортировать и перерабатывать пластик и другие отходы, как устроен процесс вторичной переработки и как можно внести личный вклад в решение экологических вопросов, а также смогли научиться простым способам минимизации отходов в быту.

За три года в тобольских школах прошло более 30 экоуроков, участниками проекта стали 750 старшеклассников. "Встречи в касках" продолжают мотивировать школьников ответственно подходить к выбору профессии и бережно относиться к экологии, одновременно закладывая прочную основу для дальнейшего карьерного роста, сообщают корпоративные коммуникации ООО "ЗапСибНефтехим".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# ЗапСибНефтехим , экология

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
21:24 07.05.2025900 литров питьевой воды доставили в труднодоступное село Лайтамак Тобольского района
20:59 07.05.2025Встречу в касках провели в тобольском экодоме
20:35 07.05.2025В Сорокинском районе отремонтируют здание поликлиники
20:12 07.05.2025Пять дорог перекрыли в Абатском районе из-за паводка

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора