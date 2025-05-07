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В Тюменской школе открыли мурал с изображением участника СВО

Общество, 19:29 07 мая 2025

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Мурал с изображением участника СВО Алексея Исаева открыли в тюменской школе №69. Он является выпускником этого учебного заведения, пишет информационный центр правительства Тюменской области.

Этот мурал стал четвертым проектом патриотической акции "Лица Героев" от "Молодой Гвардии". Участие в открытии приняли директор школы, депутат Тюменской городской думы Эльвира Амирова, федеральный координатор "Молодой гвардии" по УФО, депутат Тюменской гордумы Владимир Сбитнев, мама, жена и дети героя.

"Невозможно оставаться равнодушным к этому проекту. Мы изображаем наших героев в стенах школ, чтобы молодое поколение помнило и видело, какой ценой достигается безопасность и будущее нашей страны. Именно такие мероприятия формируют будущих патриотов и защитников своей Родины", - подчеркнул Владимир Сбитнев.

В ближайшее время в школах Тюменской области будут открыты еще три мурала.

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Отметим, что Алексей Исаев в ноябре 2023 года ушел добровольцем в зону СВО. Выполнял задачи в должности прапорщика в составе второй десантно-штурмовой роты первого десантно-штурмового батальона 11-й гвардейской десантно-штурмовой бригады. Погиб в боях за село Красное на Донецком направлении в начале марта 2024 года при артиллерийском обстреле, когда вытаскивал раненого командира взвода. Посмертно награжден Орденом Мужества.

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# Молодая гвардия , мурал , спецоперация

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