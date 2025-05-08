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Школы Тюменской области вышли на федеральный этап всероссийского конкурса музеев

Общество, 15:11 08 мая 2025

Департамента образования и науки Тюменской области | Фото: Департамента образования и науки Тюменской области

Средняя школа №1 Тобольска стала победителем регионального этапа всероссийского конкурса в номинации "Лучший городской музей", сообщает департамент образования и науки Тюменской области.

В номинации "Лучший сельский музей" победителем признана Байкаловская школа Тобольского района. Лучшие конкурсные работы направлены для участия в федеральном этапе.

Конкурс проводится в рамках проекта "Историческая Память" и направлен на поддержку и развитие музейного дела в образовательных организациях.

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# школьные музеи

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