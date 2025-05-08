Школы Тюменской области вышли на федеральный этап всероссийского конкурса музеев
Средняя школа №1 Тобольска стала победителем регионального этапа всероссийского конкурса в номинации "Лучший городской музей", сообщает департамент образования и науки Тюменской области.
В номинации "Лучший сельский музей" победителем признана Байкаловская школа Тобольского района. Лучшие конкурсные работы направлены для участия в федеральном этапе.
Конкурс проводится в рамках проекта "Историческая Память" и направлен на поддержку и развитие музейного дела в образовательных организациях.