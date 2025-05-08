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Волна паводка на реке Ишим пришла в Абатский район

Губернатор, 11:30 08 мая 2025

Telegram-канала губернатора Тюменской области Александра Моора | Фото: Telegram-канала губернатора Тюменской области Александра Моора

Волна паводка на реке Ишим пришла в Абатский район. За сутки уровень воды поднялся там сразу на полметра и составляет 939 см. Об этом рассказал в своих социальных сетях губернатор Тюменской области Александр Моор.

До значений 2017 года остаётся около двух метров, отметил глава региона. Александр Моор подчеркнул, что особое внимание уделяется федеральной трассе Р-402.

"Это дорожная артерия, соединяющая восточную и западную части нашей страны. Дорожники укрепили обочину, которая встречает течение реки. Насыпали земляной вал высотой до одного метра. По расчетам, этого должно хватить с запасом", - добавил губернатор.

Выше по течению реки Ишим на всех гидропостах фиксируется спад уровня воды. В с. Ильинка – минус три сантиметра, в Казанском – минус десять, в Ишиме уровень опустился на восемь сантиметров.

"Даже в праздничные дни все службы работают круглосуточно, чтобы минимизировать возможные потери из-за паводка. Держим ситуацию на постоянном контроле", - рассказал глава региона.

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# Абатский район , паводок

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