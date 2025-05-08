Лариса Денисова: участников проекта "Боевой кадровый резерв Тюменской области" мотивируют их семьи

Участников проекта "Боевой кадровый резерв Тюменской области" мотивируют их семьи. Об этом рассказала руководитель регионального штаба Комитета семей воинов Отечества Лариса Денисова, которая по долгу службы часто общается с жёнами, родителями и другими родственниками наших бойцов.

По её словам, они мотивируют парней на то, что скоро наступит мирная жизнь, где у них будет перспектива роста и они смогут реализоваться, возможно даже, в абсолютно неизвестных им ещё областях.

Напомним, что проект "Боевой кадровый резерв" был запущен в Тюменской области для военнослужащих на спецоперации и тех, кто уже вернулся из зоны СВО. Он поможет им реализовать себя в мирной жизни, выработать необходимые навыки для успешной карьеры и присоединиться к команде крупного предприятия, органов муниципальной или государственной власти.

Первые девять участников проекта уже прошли онлайн-собеседование, оно будет продолжаться до 5 июня. До участия в этом этапе допущены 406 человек - 186 ветеранов спецоперации и 220 участников СВО,

"Наш тюменский одновременно является и уникальным, - считает Лариса Денисова. - Он типичен, поскольку мы вовлекаем в активную учёбу ветеранов СВО и действующих участников боевых действий. Но у нас есть особенности - в нём могут участвовать ребята, не имеющие высшего образования, и это идёт им на пользу".

Николай Ступников