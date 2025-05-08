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Лариса Денисова: участников проекта "Боевой кадровый резерв Тюменской области" мотивируют их семьи

Общество, 16:36 08 мая 2025

Участников проекта "Боевой кадровый резерв Тюменской области" мотивируют их семьи. Об этом рассказала руководитель регионального штаба Комитета семей воинов Отечества Лариса Денисова, которая по долгу службы часто общается с жёнами, родителями и другими родственниками наших бойцов.

По её словам, они мотивируют парней на то, что скоро наступит мирная жизнь, где у них будет перспектива роста и они смогут реализоваться, возможно даже, в абсолютно неизвестных им ещё областях.

Напомним, что проект "Боевой кадровый резерв" был запущен в Тюменской области для военнослужащих на спецоперации и тех, кто уже вернулся из зоны СВО. Он поможет им реализовать себя в мирной жизни, выработать необходимые навыки для успешной карьеры и присоединиться к команде крупного предприятия, органов муниципальной или государственной власти.

Первые девять участников проекта уже прошли онлайн-собеседование, оно будет продолжаться до 5 июня. До участия в этом этапе допущены 406 человек - 186 ветеранов спецоперации и 220 участников СВО,

"Наш тюменский одновременно является и уникальным, - считает Лариса Денисова. - Он типичен, поскольку мы вовлекаем в активную учёбу ветеранов СВО и действующих участников боевых действий. Но у нас есть особенности - в нём могут участвовать ребята, не имеющие высшего образования, и это идёт им на пользу".

Николай Ступников

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# Боевой кадровый резерв

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