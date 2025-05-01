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2,5 тысячи гостей узнали об истории тюменского водопровода в обновленной башне

Общество, 13:04 10 мая 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

2 тыс. 500 человек посетили Музей воды в водонапорной башне на улице Орджоникидзе в первый месяц его работы. Для 450 гостей волонтеры тюменского водоканала провели 22 экскурсии.

"На экскурсии приходят школьники, студенты, трудовые коллективы и тюменцы, которым интересна история города. Приятно, что посетители с интересом слушают историю развития водоснабжения и водоотведения в городе. И если дети и молодежь больше интересуются фактами из прошлого предприятия, то представители старшего поколения спрашивают о современных технологиях очистки воды и стоков", - рассказала руководитель пресс-службы "Росводоканал Тюмень" и экскурсовод в Музее воды Ирина Айданова.

Работа над наполнением музейной экспозиции не прекращается. Специалисты предприятия изучают архивные материалы и готовятся расшить перечень музейных экспонатов. Присоединятся они и к Ночи музеев, которая в этом году пройдет 17 мая.

Напомним, первый в Сибири Музей воды открыли в Тюмени 27 марта по инициативе "Росводоканал Тюмень" для популяризации экологических знаний и профессий в отрасли водоснабжения и водоотведения.

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# Музей воды , Тюмень Водоканал

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