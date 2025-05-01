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В Тобольске из-за неосторожного обращения с огнем произошел пожар

Происшествия, 13:10 11 мая 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пожар в однокомнатной квартире на пятом этаже жилого дома произошел в шестом микрорайоне Тобольска ночью 10 мая. Предварительная причина - неосторожное обращение с огнём.

Как сообщает МЧС России по Тюменской области, в результате происшествия была повреждена внутренняя отделка и имущество на общей площади 12 кв.м.

Всего за минувшие сутки зафиксировано пять техногенных пожаров. В их числе - пожар в хозяйственной постройке в Исетском районе села Архангельское на ул. Молодежная. В результате происшествия никто не пострадал. Огонь ликвидирован на площади 39 кв. м. Также днем в с. Заводопетровское на ул. Ломоносова, в результате пожара в частном жилом доме погиб человек. Огонь уничтожил жилой дом, повредил соседний и хозпостройки на площади 126 кв.м. Предварительная причина - короткое замыкание.

Еще одно короткое замыкание случилось в Тюмени. Около 18 часов на ул. Новосибирская горел гараж. В результате пожара огонь повредил сам гараж и внутреннюю отделку автомобиля LADA Priora. Общая площадь составила 20 м.кв.

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# МЧС России по Тюменской области , пожар

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