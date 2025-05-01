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В Тюменской области 12 мая ожидаются сильный ветер и дожди

Общество, 14:11 11 мая 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Кратковременные дожди, грозы и сильный ветер ожидаются в Тюменской области 12 мая. Об этом сообщает департамент гражданской защиты и пожарной безопасности региона.

Порывы северо-западного ветра могут достигать 17 метров в секунду. Ночью температуру воздуха будет от плюс 5 до плюс 10 градусов. Днем столбик термометра поднимется до плюс 17 градусов.

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