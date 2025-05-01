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Премьера спектакля "Бег" по Михаилу Булгакову пройдет в Тюмени 31 мая

Общество, 08:14 13 мая 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Премьера спектакля "Бег" по произведению Михаила Булгакова пройдет в Тюменском драмтеатре 31 мая и 1 июня. Режиссер - Александр Баргман. Жанр постановки - сны в двух действиях.

Пьеса Булгакова "Бег" – одно из выдающихся произведений Булгакова, написанная в 1928 году. Современными театральными средствами постановщики расскажут о тех, кто бежал от трагических событий времен Гражданской войны на чужбину, в спасение, в пустоту одиночества, о том, что судьба каждого человека неразрывно связана с судьбой своего народа. И, конечно, о пронзительной любви, которая кажется неуместной, когда в мире царят хаос, кровь и борьба.

"Персонажи, события и атмосфера соответствуют эпохе столетней давности – потеря себя и своих корней, бессмысленные метания, неустойчивость и неуверенность во всем, ускользающая жизнь. Это спектакль вне политики, спектакль – олицетворение того, что даже в страшном хаосе есть место для светлых чувств: любви, нежности, верности. Именно это придает особую важность пьесе в контексте русской и мировой литературы, а также её значимость для современного театрального мира", - рассказали в драмтеатре.

Более подробная информация о спектакле и актерах, занятых в нем, по ссылке.

Возрастное ограничение: 16+.

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# спектакль , Тюменский драматический театр

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08:14 13.05.2025Премьера спектакля "Бег" по Михаилу Булгакову пройдет в Тюмени 31 мая

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