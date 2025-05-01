  • 13 мая 202513.05.2025вторник
  • USD80,8883
    EUR90,1117
  • В Тюмени 14..16 С 4 м/с ветер северо-восточный

Тюменские участники СВО и их супруги могут воспользоваться льготой на транспортный налог

Экономика, 13:19 13 мая 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Льготой на транспортный налог могут воспользоваться участники специальной военной операции и их супруги в Тюменской области. Такая возможность распространяется на один легковой автомобиль в семье с мощностью двигателя до 150 литров в секунду или до 110,33 кВт, сообщает региональное управление ФНС России.

"Законодательством предусмотрен беззаявительный порядок получения льгот при наличии в налоговых органах сведений об отнесении налогоплательщика к льготной категории. Воспользоваться возможностью можно с налогового периода 2024 года", - уточнили в управлении.

В настоящее время, как и ранее, право на льготу имеют граждане России, призванные на военную службу по мобилизации, заключившие контракт о прохождении военной службы или о пребывании в добровольческом формировании и принимающие участие в СВО, а также члены семей погибших, умерших инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий.

Кроме того, участников СВО и членов их семей освободили от уплаты налога на имущество физических лиц. Льгота предоставляется в отношении одного объекта каждого вида собственности: квартиры, ее части или комнаты, жилого дома или его части, гаража или машиноместа, помещения или сооружения, хозпостройки.

Для ветеранов и инвалидов боевых действий при исчислении земельного налога налоговая база уменьшается на величину кадастровой стоимости 600 кв. м площади земельного участка.

Если в налоговом уведомлении льгота не учтена, налогоплательщик может направить в налоговый орган заявление по утверждённой форме. Сделать это можно через личный кабинет на сайте ФНС России, в МФЦ, по почте либо лично в налоговом органе.

Более подробная информация о ставках и льготах в сервисе "Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# налоги , УФНС России по Тюменской области

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:41 13.05.2025Тюменские новостройки вошли в топ-10 экологичных домов России
13:19 13.05.2025Тюменские участники СВО и их супруги могут воспользоваться льготой на транспортный налог
11:18 13.05.2025Жители Тюменской области в апреле оформили ипотек на 500 млн рублей в ДОМ.РФ
11:07 13.05.2025Тюменским IT-компаниям предлагают выиграть грант 30 млн рублей

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора