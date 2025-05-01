Тюменские участники СВО и их супруги могут воспользоваться льготой на транспортный налог

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Льготой на транспортный налог могут воспользоваться участники специальной военной операции и их супруги в Тюменской области. Такая возможность распространяется на один легковой автомобиль в семье с мощностью двигателя до 150 литров в секунду или до 110,33 кВт, сообщает региональное управление ФНС России.

"Законодательством предусмотрен беззаявительный порядок получения льгот при наличии в налоговых органах сведений об отнесении налогоплательщика к льготной категории. Воспользоваться возможностью можно с налогового периода 2024 года", - уточнили в управлении.

В настоящее время, как и ранее, право на льготу имеют граждане России, призванные на военную службу по мобилизации, заключившие контракт о прохождении военной службы или о пребывании в добровольческом формировании и принимающие участие в СВО, а также члены семей погибших, умерших инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий.

Кроме того, участников СВО и членов их семей освободили от уплаты налога на имущество физических лиц. Льгота предоставляется в отношении одного объекта каждого вида собственности: квартиры, ее части или комнаты, жилого дома или его части, гаража или машиноместа, помещения или сооружения, хозпостройки.

Для ветеранов и инвалидов боевых действий при исчислении земельного налога налоговая база уменьшается на величину кадастровой стоимости 600 кв. м площади земельного участка.

Если в налоговом уведомлении льгота не учтена, налогоплательщик может направить в налоговый орган заявление по утверждённой форме. Сделать это можно через личный кабинет на сайте ФНС России, в МФЦ, по почте либо лично в налоговом органе.

Более подробная информация о ставках и льготах в сервисе "Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам".