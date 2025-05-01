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Бойцам СВО - работникам Крайнего Севера будут оплачивать билеты на отпуск

Общество, 15:42 13 мая 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Граждане, работающие на Крайнем Севере, мобилизованные или проходящие военную службу по контракту в составе войск Росгвардии и участвующие в СВО, смогут воспользоваться положенной компенсацией расходов на оплату стоимости проезда в отпуск и обратно после возвращения со службы. Соответствующее постановление об этом подписано, сообщается на сайте правительства РФ.

Право на компенсацию по закону имеют граждане, которые работают на Крайнем Севере и приравненных к нему территориях. Раз в два года за счёт работодателя им возмещается стоимость проезда и провоза багажа к месту отпуска и обратно.

"По Трудовому кодексу с мобилизованными или подписавшими контракт на прохождение военной службы в составе Вооружённых Сил России трудовой договор по месту работы приостанавливается, но сохраняется. Таким образом, право на компенсацию проезда в отпуск и обратно у тех из них, кто работает на Крайнем Севере, остаётся", - отмечено в сообщении.

Чтобы такие граждане смогли воспользоваться льготой после возвращения, правительство ранее приняло решение закрепить эту норму постановлением. Теперь она распространяется и на тех работников Крайнего Севера, кто выполняет задачи специальной военной операции в составе войск Росгвардии.

В документе уточняется, что гарантия бесплатного проезда к месту отпуска и обратно для всех мобилизованных и служащих по контракту участников специальной военной операции из числа граждан, работающих на Крайнем Севере, сохраняется на весь срок службы по мобилизации или по контракту. Ранее она действовала один год.

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# компенсация , отпуск , Росгвардия , СВО

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