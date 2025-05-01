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Муниципальное предприятие сферы ЖКХ создадут в Нижнетавдинском районе

Общество, 16:04 13 мая 2025

департамент ЖКХ Тюменской области | Фото: департамент ЖКХ Тюменской области

Муниципальное предприятие по обслуживанию объектов ЖКХ создадут в Нижнетавдинском районе вместо ушедшей с рынка частной структуры. Это позволит сохранить коллектив и бесперебойно обеспечивать селян коммунальными ресурсами, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

Основные направления работы и подготовку объектов к зиме, ремонт жилого фонда, перспективы заключения концессионных соглашений обсудили под руководством заместителя губернатора региона Павла Перевалова на выездном совещании в Нижней Тавде.

"Сегодня в жилищно-коммунальном комплексе Нижнетавдинском района ответственный момент. И от того, как мы с вами все вместе его пройдем, как по-новому работу организуем, будет очень многое зависеть", - подчеркнул Павел Перевалов.

Отметим, в совещании также участвовали представители региональных департамента ЖКХ, Государственной жилищной инспекции, департамента тарифной и ценовой политики, представители крупных ресурсоснабжающих предприятий.

Эксперты детально рассказали, как организовать деятельность нового предприятия и подготовить инфраструктуру к отопительному сезону. Важность этой работы для муниципалитета подчеркнул и глава Нижнетавдинского района Сергей Борисевич.

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# ЖКХ , Нижнетавдинский район , Павел Перевалов , Сергей Борисевич

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