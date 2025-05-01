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Тюменские студенты вошли в тройку лучших в квиз-турнире по Великой Отечественной войне

Общество, 18:27 13 мая 2025

ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Команда студентов "eyes33" из ТюмГУ вошла в тройку лучших команд всероссийского патриотического квиз-турнира, посвященного 80-летию победы в Великой Отечественной войне. В составе были студенты 3 курса специальности "Компьютерная безопасность" Кирилл Дьяков, Станислав Нурмухаметов, Сергей Орлековский, Кирилл Седых, Филипп Шевченко, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

"Студенты направлений информационной безопасности нашего университета ежегодно участвуют в подобных масштабных патриотических квиз-турнирах и всегда оказываются в числе лучших со всей России. Мы будем и дальше участвовать в них, показывая наш высокий уровень", — прокомментировал куратор команд, доцент кафедры информационной безопасности Искандер Зулькарнеев.

200 заданий квиз-турнира включали исторические, логические, криптографические и другие вопросы, посвященные разным аспектам Великой Отечественной войны. На решение давались сутки. Пять команд студентов ТюмГУ вошли в топ-30 команд по рейтингу турнира, и ещё пять команд в топ-100. Всего участие приняло более 2,6 тыс. команд школьников и студентов всех субъектов России.

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# Великая Отечественная война , квиз , ТюмГУ

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