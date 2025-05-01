Три спектакля покажет жителям Тюменской области Российский молодежный театр

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Три спектакля покажет жителям Тюменской области Российский академический молодежный театр (РАМТ) 26 - 29 июня. В областной центр он прибудет в рамках программы Минкульта РФ "Большие гастроли".

По информации Тюменского концертно-театрального объединения, РАМТ привезет и спектакля разных режиссеров – Юрия Бутусова, Юрия Грымова и Рузанны Мовсесян. Показы пройдут в Тюменском драматическом театре.

Откроет тур 26 июня постановка "Сын" Юрия Бутусова.

"Эта пьеса о Гамлете в каждом из нас. В вынужденных компромиссах, в необходимости соглашаться с тем, с чем не хочет мириться, человек разрушает свою природу, веру в идеальный мир, то, что Шекспир назвал "квинтэссенцией всего живущего". Идеализм, неприятие несправедливости в человеке невозможно уничтожить. И ничего тут нельзя изменить. А правильно это или неправильно – каждый решает сам", - сказал режиссер.

28 июня зрителям представят спектакль "Цветы для Элджернона" Юрия Грымова.

"Чувственный эксперимент в области человеческих отношений. Эта история не связана с достижениями науки. Я максимально отошел от этого, увидел ее живой и человечной, абсолютно библейской, и поэтому – про людей и вне времени", - отметил автор.

Завершится гастрольный тур 29 июня. Зрители увидят спектакль "Кролик Эдвард" режиссера Рузанна Мовсесян.

"Сердце бьется мое, разобьется – и вновь оживает. /Я обязан пройти через тьму, углубляясь во мрак, без оглядки". Эпиграфом к как будто совсем не детской сказке замечательной американской писательницы Кейт ДиКамилло о судьбе игрушечного фарфорового кролика стали эти строки Стенли Куница", - уточнил Рузанна Мовсесян.

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Возрастное ограничение: 6+, 18+.