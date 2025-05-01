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Три спектакля покажет жителям Тюменской области Российский молодежный театр

Общество, 08:27 15 мая 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Три спектакля покажет жителям Тюменской области Российский академический молодежный театр (РАМТ) 26 - 29 июня. В областной центр он прибудет в рамках программы Минкульта РФ "Большие гастроли".

По информации Тюменского концертно-театрального объединения, РАМТ привезет и спектакля разных режиссеров – Юрия Бутусова, Юрия Грымова и Рузанны Мовсесян. Показы пройдут в Тюменском драматическом театре.

Откроет тур 26 июня постановка "Сын" Юрия Бутусова.

"Эта пьеса о Гамлете в каждом из нас. В вынужденных компромиссах, в необходимости соглашаться с тем, с чем не хочет мириться, человек разрушает свою природу, веру в идеальный мир, то, что Шекспир назвал "квинтэссенцией всего живущего". Идеализм, неприятие несправедливости в человеке невозможно уничтожить. И ничего тут нельзя изменить. А правильно это или неправильно – каждый решает сам", - сказал режиссер.

28 июня зрителям представят спектакль "Цветы для Элджернона" Юрия Грымова.

"Чувственный эксперимент в области человеческих отношений. Эта история не связана с достижениями науки. Я максимально отошел от этого, увидел ее живой и человечной, абсолютно библейской, и поэтому – про людей и вне времени", - отметил автор.

Завершится гастрольный тур 29 июня. Зрители увидят спектакль "Кролик Эдвард" режиссера Рузанна Мовсесян.

"Сердце бьется мое, разобьется – и вновь оживает. /Я обязан пройти через тьму, углубляясь во мрак, без оглядки". Эпиграфом к как будто совсем не детской сказке замечательной американской писательницы Кейт ДиКамилло о судьбе игрушечного фарфорового кролика стали эти строки Стенли Куница", - уточнил Рузанна Мовсесян.

Более подробная информация на сайте.

Возрастное ограничение: 6+, 18+.

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# гастроли , театр , Тюменский драматический театр

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