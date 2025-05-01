Тюменцы могут поддержать землячку на всероссийском конкурсе сельских почтальонов
Почтальон первого класса Антонида Неизвестных из с. Покровское Ярковского района вышла в финал всероссийского конкурса "Земский почтальон".
Проводит его партия "Единая Россия". Всего по итогам региональных этапов экспертное жюри определило 86 финалистов. Очное состязание для них состоится 5 июня в Москве.
Помимо этого, в соцсети ВКонтакте стартовало голосование в специальной номинации — "Народный почтальон". Оно основано на заявках, которые отобрали региональные комиссии. Поддержать землячку тюменцы могут здесь до 5 июня.
Награждение победителей состоится в Москве 6 июня, сообщили в Тюменском региональном отделении "Единой России".
Евгения Шевцова