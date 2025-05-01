Тюменские студенты изготовили печи для бойцов СВО

| Фото: ТИУ | Фото: ТИУ

Студенты Многопрофильного колледжа ТИУ создали специальные печи для военнослужащих, участвующих в СВО. Изделия передадут тюменским саперам, сообщает центр по внешним коммуникациям вуза.

"Изначально, когда с фронта поступили чертежи и нас попросили воспроизвести их в программе "САПР", мы не просто выполнили задачу, но и внесли существенные улучшения в конструкцию. В результате модернизации мы разработали два типа печей: одну, работающую на древесине, и вторую – на солярке. Кроме того, нам удалось создать универсальный комбинированный вариант – многотопливную печь, способную функционировать на различных видах горючего", – рассказал заведующий отделением сооружения объектов нефтегазохимии МПК Александр Чепик.

Студенты провели полный цикл работ: от проектирования до тестирования готовых изделий. Инициативу поддержало производственное предприятие "Восход", предоставив все необходимые расходные материалы.

"Я испытываю исключительно положительные эмоции, наблюдая за молодым поколением, которое сейчас получает образование. Радует, что эти юноши и девушки осознают ценность Родины. Изготовленные печи имеют жизненно важное значение – они защищают от холода и сырости. Мы обязательно доставим их по назначению тюменским саперам, а также передадим бойцам знамя с пожеланиями от студентов Многопрофильного колледжа", – поделился заместитель руководителя "Офицеров России" в Тюменской области Владимир Недокушев.

Представители "Офицеров России" пообещали вернуться к студентам с фото- и видеоматериалами о том, как их изделия используются на передовой, чтобы у молодых людей появлялось еще больше энтузиазма для участия в подобных патриотических проектах.