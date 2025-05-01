Тюменских режиссеров и вокалистов приглашают в летнюю школу имени Аркадия Гайдара

| Фото: Сергей Мжельский, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Мжельский, ИА Тюменская линия

Летняя школа, посвященная советскому юношескому писателю и военному корреспонденту Аркадию Гайдару, пройдет в Крыму с 3 по 9 июля. К участию приглашают жителей Тюменской области в возрасте от 18 до 35 лет.

На событие соберутся танцоры и хореографы-постановщики, актеры, режиссеры и сценаристы, вокалисты и битбоксеры, артисты оригинального жанра, а также режиссеры региональных отборочных этапов студвесны и культорганизаторы.

В смешанных командах под руководством опытных наставников они создадут три новые концертные программы для фестиваля "Российская студенческая весна". Эти постановки лягут в основу V Гастрольного тура победителей фестиваля, сообщает КП-Тюмень.