Советы по выбору оригинального наряда на выпускной дала тюменский стилист

| Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

О модных тенденциях праздничного наряда для выпускного рассказала стилист Татьяна Хон. По мнению эксперта, решение по выбору образа должна принимать только выпускница, при этом есть вещи, на которые стоит обратить внимание.

Татьяна Хон отмечает, что нарядными и торжественными будут также комплект или платье из блестящей, сатиновой и шелковой ткани. Кружево и пайетки тоже не стоит обходить стороной. Асимметричное платье на одно плечо подчеркнет индивидуальность, яркость и уверенность в себе. А если вам хочется практичный вариант, который можно носить в повседневной жизни, можете смело выбрать шелковое платье-комбинацию и жакет.

Тем, кому не хочется наряжаться в юбки или платье, стилист рекомендует обратить свое внимание на брюки. Интересная блуза и брюки-палаццо в пол добавят образу элегантные ноты. Можно рассмотреть красивый элегантный брючный костюм, он идеально подходит, когда нужно выглядеть собрано и эффектно.

Оригинальным вариантом может оказаться комбинезон, пишет Мегатюмень.

Для любителей более расслабленного стиля эксперт советует костюм в пижамном стиле. Фактура ткани в этом случае должна быть более нарядной.