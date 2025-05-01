Концертную постановку “Река памяти” представили в Тюмени

| Фото: ИА Тюменская линия | Фото: ИА Тюменская линия

Концертно-театральную постановку "Река памяти", посвященную 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, представили во дворце культуры "Нефтяник" в Тюмени 16 мая.

Выступление артистов стало данью уважения героическому прошлому, подвигам предков и современников, тех, кто стоит на страже Родины и сегодня.

"Режиссер массовых представлений Евгений Подкопаев, который работает в нашем коллективе третий месяц, предложил объединить в программе Великую Отечественную войну и специальную военную операцию. Мы попытались сделать концертную программу таким образом, чтобы достучаться до каждого зрителя именно через вокал, через художественное слово”, – рассказала главный специалист творческого отдела дворца культуры "Нефтяник", артист Марина Штанько.

Программу составляли Марина Штанько и Евгений Подкопаев в течение двух месяцев. При этом авторы отошли от правил режиссуры.

"В режиссуре все необходимо делать исходя из какого-либо художественного приема. Но в этот раз мы пошли немного по другому пути. Мы вынесли то, что идет от сердца каждого артиста, и уже после преобразовали это в номер. Пускай это неправильный подход в режиссуре, но он от чистого сердца”, – поделился режиссер массовых представлений.

В постановке память сравнивают с рекой. Это художественный образ обозначался не только в текстах песен, но и был заметен на сцене. Так, практически после каждого номера артисты уходили за кулисы и их сменяли следующие.

В постановке задействовали около 70 человек. Номера продемонстрировали хореографический коллектив "Юность Сибири", хореографическая студия "Кураж" из пос. Московский. Участие приняли все вокалисты Тюменского концертно-театрального объединения и приглашенные артисты города. Как отметил Евгений Подкопаев, при составлении программы прибегли к соединению новых и базовых вещей, давно полюбившихся песен и современных композиций.

В конце постановки артисты исполнили "День Победы". В это время на сцену вышли люди с портретами родственников, приближавших победу в годы Великой Отечественной войны. Этот номер посвятили акции "Бессмертный полк", которая зародилась в Тюмени и распространилась по всей стране. Весь зал встал и аплодировал.

Номера из этой программы планируют исполнить на закрытии Года героев 9 декабря. Как отмечают авторы, постановка универсальна, поэтому артисты ДК "Нефтяник" могут без труда представить ее на любой другой площадке.

Инна Пахомова