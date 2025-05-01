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Тюменский музей воды участвует во всероссийской акции

Общество, 18:50 17 мая 2025

Росводоканал Тюмень | Фото: Росводоканал Тюмень

Тюменский водоканал присоединился к всероссийской акции "Ночь музеев". На экскурсии в Музее воды уже побывали более 60 жителей разного возраста. С 19 часов цикл знакомств с экспонатами продолжится.

Волонтеры тюменского водоканала рассказывают об истории первого в Сибири водопровода, героическом труде людей, обеспечивающих тюменцев чистой водой в разные годы.

"Интерес к музею большой, за первый месяц работы было больше 2500 гостей. Чаще всего приходят группы школьников и студентов. Поэтому мы пригласили в “Ночь музеев” всех желающих узнать об истории водопровода и процессах водоподготовки и очистки стоков. — особенный вечер: у тюменцев и гостей города появилась возможность не просто прийти в музей и получить ответы на все волнующие вопросы от специалистов водоканала", — рассказала руководитель пресс-службы "Росводоканал Тюмень" и экскурсовод Ирина Айданова.

Гости узнали, как развивалась система водоснабжения в Тюмени, как устроена очистка воды и стоков, им показали уникальные экспонаты: фрагмент 160-летнего деревянного водопровода, запорную арматуру разных лет, инструменты рабочих прошлого века, образец первой воды, очищенной на Метелевском водозаборе в 1981 году.

Маленькие жители города посетили мастер-класс по украшению имбирных пряников в виде водонапорной башни. Они не только раскрасили лакомство в разные цвета, но и узнали интересные факты об истории здания.

Первый в Сибири Музей воды был открыт в Тюмени 27 марта 2025 года по инициативе "Росводоканал Тюмень" с целью популяризировать экологические знания и профессии отрасли водоснабжения и водоотведения.

Вход в музей бесплатный, но выставки проводятся по предварительной записи.

Возрастное ограничение: 0+.

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# музей , Ночь музеев , Росводоканал Тюмень

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