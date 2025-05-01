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Сотрудники тюменского завода зарыбыли внутренний водоем форелью

Общество, 12:25 19 мая 2025

ТГ-канал Алексея Рагозина | Фото: ТГ-канал Алексея Рагозина

50 особей радужной форели выпустили в водоем, расположенный на территории завода "Тюменьремдормаш" в областном центре.

Как рассказал генеральный директор завода Алексей Рагозин в своем ТГ-канале, это не первая такая весенняя акция.

"Водоем, который ежегодно заселяет многочисленное семейство водоплавающих птиц, в прошлые годы мы зарыбляли карасями и карпами. В этом году решили разнообразить водную среду, поселив в него полсотни особей радужной форели. Надеюсь, что форель хорошо приживется на новом месте и, набрав за лето хорошую массу, разнообразит меню нашей заводской столовой", - поделился он.

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# Алексей Рагозин , зарыбление , радужная форель , Тюменьремдормаш

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