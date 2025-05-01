Сотрудники тюменского завода зарыбыли внутренний водоем форелью
50 особей радужной форели выпустили в водоем, расположенный на территории завода "Тюменьремдормаш" в областном центре.
Как рассказал генеральный директор завода Алексей Рагозин в своем ТГ-канале, это не первая такая весенняя акция.
"Водоем, который ежегодно заселяет многочисленное семейство водоплавающих птиц, в прошлые годы мы зарыбляли карасями и карпами. В этом году решили разнообразить водную среду, поселив в него полсотни особей радужной форели. Надеюсь, что форель хорошо приживется на новом месте и, набрав за лето хорошую массу, разнообразит меню нашей заводской столовой", - поделился он.