Тюменская мастерская представит постановку "Лягушка-путешественница"
Спектакль по мотивам сказки Всеволода Гаршина "Лягушка-путешественница" представит тюменская мастерская "Будильник" 1 июня.
"Это современное прочтение сказки Всеволода Гаршина. Хайп-притча о популярности, современных трендах и о том, куда приводит стремление к славе. Зрители смогут другими глазами взглянуть на полюбившуюся многим историю", - рассказали авторы.
Над проектом работала группа режиссера Надежды Рыбиной.
Приобрести билеты можно на сайте.
Возрастное ограничение: 6+.