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Тюменская мастерская представит постановку "Лягушка-путешественница"

Общество, 08:13 21 мая 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Спектакль по мотивам сказки Всеволода Гаршина "Лягушка-путешественница" представит тюменская мастерская "Будильник" 1 июня.

"Это современное прочтение сказки Всеволода Гаршина. Хайп-притча о популярности, современных трендах и о том, куда приводит стремление к славе. Зрители смогут другими глазами взглянуть на полюбившуюся многим историю", - рассказали авторы.

Над проектом работала группа режиссера Надежды Рыбиной.

Приобрести билеты можно на сайте.

Возрастное ограничение: 6+.

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# спектакль , театр

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