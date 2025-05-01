В Тюмени представили книгу "Памяти победителей"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Презентация книги об истории памятников, посвященных Великой Отечественной войны и о тружениках тыла "Памяти победителей", прошла в областной научной библиотеке им. Д.И. Менделеева в Тюмени 20 мая.

За последние годы в Тюмени и других муниципалитетах появились новые мемориалы, символизирующие Победу в Великой Отечественной войне. Каждый из них напоминает о мужестве и стойкости людей военного времени. Это отметил губернатор Тюменской области Александр Моор, предваряя книгу. "Время неумолимо, фронтовиков и тружеников тыла – живых свидетелей этой страшной войны – с каждым годом становится меньше. Но благодарная память об их подвиге и историческая правда о Великой Отечественной войне будет жить и сохранять нерушимость связи поколений, а значит – силу и крепость России, - подчеркнул Александр Моор. – Пусть эта книга вдохновляет вас на новые свершения на благо нашей великой Родины, во имя будущего, которое мы строим вместе".

Книгу "Памяти победителей" об истории мемориалов, посвященных героям Великой Отечественной войны и труженикам тыла, выпустила Тюменская областная дума в год 80-летия Победы под общей редакцией начальника управления по обеспечению информационной политики Юлии Буровой.

В нашей истории, по словам председателя Тюменской областной думы Фуата Сайфитдинова, есть даты, которые остаются неизменной точкой отсчета для каждого из нас. Великая Победа – одна из них. "В 2025 году мы отмечаем 80-летие подвига, определившего судьбу страны и всего мира, - сказал Фуат Сайфитдинов на презентации книги. – На этих страницах собраны истории памятников и мемориалов Тюменской области, посвященных Великой Отечественной войне. От Вечного огня в центре Тюмени до монументов в небольших селах, от величественных мемориалов до скромных обелисков – каждый из них рассказывает о людях, которые сражались на фронте, работали в тылу, восстанавливали страну после войны".

9 мая 1968 года в память о подвиге советского народа в Тюмени загорелся первый Вечный огонь. В январе 1986 года рядом с ним был открыт монумент Победы, а площадь получила название Исторической.

В сквере Прощания на улице Республики установлен памятник , посвященный тюменским школьникам, не вернувшимся с фронта. На пилоне рядом – 112 фамилий. Жителям села Абатское дорог памятник героям-землякам, не вернувшимся с войны. На нем 218 имен.

В Бердюжском районе первый памятник был открыт 9 мая 1967 года. Он был сделан из местного материала. В 2010 году памятник был отреставрирован – сегодня это мемориальный комплекс на площади Победы.

Открытие памятника в Нижней Тавде состоялось 9 мая 1975 года. Коленопреклоненный воин в центре села установлен на месте захоронения солдат Красной Армии, а также земляков-нижнетавдинцев, умерших от ран после Великой Отечественной войны.

Книга "Памяти победителей", изданная Тюменской областной думой в год 80-летия Победы, по словам директора областной научной библиотеки им. Д.И. Менделеева Ольги Адамович, издание уникальное. "Она содержит богатейший материал для изучения истории родного края", - заявила она. И именно таких сведений сегодня не хватает для качественного преподавания краеведения в тюменских школах, считает председатель общественного совета федерального партийного проекта "Историческая память" по Тюменской области, полковник Сергей Захаров.

"Пятьсот экземпляров – это очень маленький тираж, - заявил он. – У нас большие проблемы с преподаванием истории родного края в школах. Учителям не хватает качественного материала. Очень важно, чтобы эта книга была доступна в каждой школе, в каждой библиотеке".

Борис Олейник