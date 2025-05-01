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Пресс-конференция о проведении Дня предпринимателя в Тюмени

Общество, 09:29 23 мая 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Трансляция пресс-конференции "Проведение в Тюмени 27 мая форума "День предпринимателя-2025. Человек и эпоха ИИ: вызовы и возможности" начнется на сайте информационного агентства "Тюменская линия" в 10 часов.

Спикеры: руководитель форума, заместитель генерального директора - руководитель Центра "Мой бизнес" Инвестиционного агентства Тюменской области Ильяна Багишева; начальник управления инвестиций, продвижения и внешних связей департамента инвестиционной политики и господдержки предпринимателей Тюменской области Александра Лямина; вице-президент Союза "ТПП Тюменской области" Юлия Шакурская; генеральный директор АНО "ТАРКИ" Алексей Краев; исполнительный директор ТРО ООО "ОПОРА РОССИИ" Наиль Хакимов; сопредседатель ТРО "Деловая Россия", Руководитель комитета "Образование и кадры" Юлия Васильева.

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