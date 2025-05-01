Третьеклассники Тюмени приняли участие в путешествии безопасности на детской железной дороге

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

40 третьеклассников стали участниками увлекательного путешествия на Тюменской детской железной дороге. Ребята прокатились на миниатюрном поезде и приняли активное участие в профилактической образовательной программе.

По словам начальника Тюменской ДЖД Галины Мезенцевой, на СвЖД проходит месячник "Уступи дорогу поездам".

"В рамках события решили провести викторину для наших юных посетителей по правилам поведения на железнодорожном транспорте. Полученные знания помогут детям применять их на практике и сделать летние путешествия на поезде приятными и безопасными", - подчеркнула руководитель.

Интерактивная викторина стала первым этапом знакомства школьников с железной дорогой. Ребята с энтузиазмом отвечали на вопросы, проверяя свои знания о правилах поведения вблизи железнодорожных путей и в поезде.

Ведущая, восьмиклассница школы № 65, проводница Ксения Махнева рассказала, что ее главная задача – объяснить ребятам технику безопасности на железной дороге. Девушка изучает поезда, локомотивы, летом практикуется на ДЖД.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Заканчиваю третий год обучения на курсах юного железнодорожника, изначально на занятия меня записала мама, я не очень хотела. Но со временем изменила свое отношение. Возможно, в будущем свяжу свою жизнь с этой отраслью", - поделилась девушка.

Ребята с удовольствием включились в яркую игровую программу, которую провели аниматоры в поезде и на лесной остановке. Костюмированные персонажи из команды “Формулы-1” увлекательно рассказали о важности соблюдения правил безопасности, проведя интересную аналогию между скоростью в автоспорте и на железной дороге.

Школьники с большим интересом участвовали в игровых ситуациях, где на практике учились применять полученные знания. Аниматоры наглядно показали, как скорость может быть полезной в спорте, но опасной при несоблюдении правил безопасности на железной дороге.

Третьеклассник школы № 56 Максим Шерстов приехал на экскурсию по железной дороге и был очень удивлен, что она детская не только потому, что для детей, но и из-за того, что там на всех должностях под руководством взрослых работают ребята с 12 лет.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Здесь нас учили правилам поведения, чтобы никто не упал на рельсы. Рассказали, что нельзя заступать за желтую линию, ходить в наушниках и капюшоне, трогать провода и перебегать пути, где запрещено. Поезд не сможет остановиться быстро, поэтому думать надо головой и быть осторожным", - посоветовал мальчик.

Организаторы мероприятия отметили высокую заинтересованность детей и эффективность такого формата обучения. Подобное сочетание развлекательной и образовательной программы помогло третьеклассникам лучше усвоить важные правила безопасности.

Галина Мезенцева пригласила всех желающих прокатиться по малой магистрали, для этого нужно направить коллективную заявку на официальной странице ТДЖД. После открытия детской железной дороги рейсы будут работать по расписанию.

Инна Кондрашкина