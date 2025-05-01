К джазовому фестивалю FABRIC JAZZ присоединятся музыканты из Югры

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Джазовый фестиваль FABRIC JAZZ присоединился к проекту "Культурное сотрудничество". В рамках обменов участие примут музыканты из Югры. Квартет Егора Тренина и Алена Поль из Сургута исполнят джазовые стандарты в авторских аранжировках, а в исполнении квартета Олега Боровкова из Ханты-Манскийска прозвучит авторский современный джаз, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Фестиваль пройдет в Тюмени с 30 мая по 1 июня. Открытие состоится 30 мая в 18 часов традиционным джазовым шествием оркестра по Центральной площади. Вход свободный. Возрастное ограничение: 0+.

Добавим, фестиваль проведут при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и департамента культуры Тюменской области.