Новое оборудование по нацпроекту получила областная больница в Заводоуковске

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Новую эндоскопическую систему получила Областная больница № 12 в Заводоуковске. Оборудование приобрели по региональной программе "Модернизация первичного звена здравоохранения" нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь", сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

"Наши врачи уже успешно работают на новом оборудовании. Оно позволяет лучше дифференцировать злокачественные новообразования, выполнять аргоноплазменную коагуляцию и останавливать кровотечения. Правильная организация медицинской помощи, своевременная эндоскопическая диагностика, а также удаление эндоскопическими методами новообразований, в первую очередь ободочной кишки, позволяет избежать тех стадий опухолевых процессов, когда эрадикационная терапия уже не возможна", - отметил главный врач Областной больницы №12 Николай Сипачёв.

Отметим, что в больнице Заводоуковска функционируют три эндоскопических кабинета: два на базе поликлиники, и третий в хирургическом отделении. Все исследования проводят опытные хирурги, эндоскописты на новейшем современном оборудовании. Оно обеспечивает высокую точность диагностики.