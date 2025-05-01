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Тюменские футболисты сыграют в Республике Коми с "Ухтой"

Спорт, 08:52 24 мая 2025

группа "МФК «Тюмень» во ВКонтакте | Фото: группа "МФК «Тюмень» во ВКонтакте

МФК "Тюмень" сыграет с "Ухтой" в полуфинале плей-офф Бетсити Суперлиги по футзалу. Игры пройдут в Республике Коми 25 и 26 мая.

"Серию мы выиграли за счет самоотдачи, характера и дисциплины. То, как мы провели эти три матча, дорогого стоит. Мы выглядели очень целостно, и наши вратари и все полевые игроки – это залог успеха в этой серии", - прокомментировал тогда главный тренер "Тюмени" Денис Абышев.

После Коми серия игр продолжится в Тюмени, пишет "Вслух.ру".

В пресс-службе Суперлиги посчитали, что ранее соперники Тюмени провели 18 матчей. На счету "Ухты" - девять побед, "Тюмени" - восемь. Еще одна – ничья. Победитель серии пройдет в финал и сможет претендовать на чемпионский титул. Возможные соперники – "Газпром-Югра" или "КПРФ", которые также начинают борьбу в полуфинале.

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