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Об опасности капель от алкогольной зависимости предупредил тюменцев известный токсиколог

Общество, 10:29 25 мая 2025

Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Капли, обещающие избавить от алкогольной зависимости за 400–500 рублей, стали пользоваться популярностью на маркетплейсах. Продавцы заверяют, что их продукт способен вернуть человека к трезвой жизни. Однако состав этих капель зачастую остается неизвестным, предупреждает врач-токсиколог Михаил Кутушов.

Некоторые компоненты этих капель могут вызывать тошноту или неприятные ощущения при употреблении алкоголя, что схоже с действием препарата дисульфирам, используемого в официальной медицине. Однако применение таких веществ без контроля врача может привести к серьезным последствиям, включая нарушения работы печени и почек, пишет tmn.aif.ru.

Реакция организма на такую "терапию" может быть непредсказуема, особенно у людей с сопутствующими заболеваниями. Эффект плацебо может временно уменьшить тягу к алкоголю, но без реальной терапии и поддержки это лишь иллюзия.

На сегодняшний день ни одно из подобных средств, продаваемых в интернете без рецепта, не получило официального одобрения Минздрава.

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# алкоголь , Медицина

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