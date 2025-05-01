Об опасности капель от алкогольной зависимости предупредил тюменцев известный токсиколог
Капли, обещающие избавить от алкогольной зависимости за 400–500 рублей, стали пользоваться популярностью на маркетплейсах. Продавцы заверяют, что их продукт способен вернуть человека к трезвой жизни. Однако состав этих капель зачастую остается неизвестным, предупреждает врач-токсиколог Михаил Кутушов.
Некоторые компоненты этих капель могут вызывать тошноту или неприятные ощущения при употреблении алкоголя, что схоже с действием препарата дисульфирам, используемого в официальной медицине. Однако применение таких веществ без контроля врача может привести к серьезным последствиям, включая нарушения работы печени и почек, пишет tmn.aif.ru.
Реакция организма на такую "терапию" может быть непредсказуема, особенно у людей с сопутствующими заболеваниями. Эффект плацебо может временно уменьшить тягу к алкоголю, но без реальной терапии и поддержки это лишь иллюзия.
На сегодняшний день ни одно из подобных средств, продаваемых в интернете без рецепта, не получило официального одобрения Минздрава.