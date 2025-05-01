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О туристических услугах расскажут тюменцам на горячей линии Роспотребнадзора

Общество, 12:58 26 мая 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Горячую линию по актуальным вопросам защиты прав потребителей туристических услуг проводят региональное управление Роспотребнадзора и Центр гигиены и эпидемиологии Тюменской области до 6 июня, сообщает пресс-служба ведомства.

Специалисты ответят на вопросы граждан по качеству и безопасности предоставления услуг отдыха и туризма. Обратиться к специалистам управления Роспотребнадзора по Тюменской области можно по тел.: 8 (3452) 20-31-11, (3452) 63-89- 84 (доб. 203). В Центр гигиены и эпидемиологии - по тел. 8 (3452) 68-48-94.

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# горячая линия , Роспотребнадзор

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