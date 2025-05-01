Туроператоры из 23 регионов страны, а также Республики Беларусь посетили Тюменскую область

| Фото: Агентство туризма и продвижения Тюменской области | Фото: Агентство туризма и продвижения Тюменской области

Туроператоры из 23 регионов страны, а также Республики Беларусь посетили Тюменскую область, сообщает информационный центр правительства региона.

Масштабный ознакомительный тур по региону организовал Российский союз туриндустрии.

Делегация из более чем 80 представителей туриндустрии посетила ключевые достопримечательности региона в рамках четырехдневной рабочей поездки по Тюмени, Тобольску и Ялуторовску.

“Проведение такого крупного информационного тура – это серьезный катализатор для развития туристического потока в Тюменскую область. Задача участников – не просто познакомиться с туристическими объектами региона, а интегрировать их в свои туристические продукты", – отметил руководитель Агентства туризма и продвижения Тюменской области Дмитрий Пухов.

Представителей туриндустрии познакомили с термальными источниками, ключевыми историческими и культурными объектами региона, интерактивными программами в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске.

Во время делового воркшопа рассмотрели перспективы сотрудничества, презентовали туристические продукты, услуги, в том числе брендовые маршруты по Тюменской области.

"Региональные слеты турбизнеса – это деловое активное общение в неформальной атмосфере, результатом которого является установление новых контактов, рождение неожиданных идей и совместных проектов. Рады, что для участников слета Тюменская область открылась с новых неожиданных сторон, как шкатулка с драгоценностями", – поделилась впечатлениями организатор выездных слетов Российского союза туриндустрии, директор международной туристической выставки "Интурмаркет" Ольга Хоточкина.

Мероприятие проводилось в рамках сотрудничества между Российским союзом туриндустрии и правительством Тюменской области при поддержке региональных туроператоров.

Российский союз туриндустрии – крупнейшее отраслевое объединение, в которое входят туроператоры, турагентства, гостиницы, санаторно-курортные учреждения, транспортные, страховые, консалтинговые, IT-компании, учебные заведения, СМИ, общественные и иные организации в сфере туризма.