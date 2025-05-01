Подростка за рулем мотоцикла задержали автоинспекторы в Аромашевском районе

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

16-летнего подростка за рулем мотоцикла "Иж-Юпитер5" остановили сотрудники Госавтоинспекции на 12 км автодороги Аромашево – Вагай в Аромашевском районе. Юноша не имеет права управления транспортом, сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области.

Подросток пояснил, что сам отремонтировал мотоцикл и решил прокатиться на нем, пока родители отсутствовали дома. Несовершеннолетнего нарушителя привлекли к административной ответственности за управление транспортом без водительского удостоверения и за езду без шлема на транспортном средстве, не зарегистрированном в установленном порядке.

Информацию о нарушителе направили в подразделение по делам несовершеннолетних. Мотоцикл задержан на спецстоянку.