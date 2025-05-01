Тревожную кнопку планируют установить в общественном транспорте Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тревожную кнопку планируют разместить в общественном транспорте Тюмени и других городов региона. Об этом сообщает Главное управление строительства по итогам совещания заместителя губернатора Тюменской области Сергея Шустова с представителями транспортных предприятий и сотрудниками управления Росгвардии.

"Инициатива поступила от Росгвардии: оснастить автобусы тревожной кнопкой, чтобы, в случае необходимости, сотрудники могли оперативно выехать и оказать помощь на месте. К счастью, в нашем регионе подобных случаев, где требуется помощь силовиков, очень мало. Но идея перспективная. Особенно, если сотрудники смогут выезжать при выявлении безбилетников. Сейчас этот вопрос прорабатывается", - отметил Сергей Шустов.

По данным управления Росгвардии по Тюменской области, в 2024 г. в Уральском федеральном округе сотрудники охраняли 605 единиц автотранспорта. Тревожными кнопками уже оснащены специализированные автомобили Станции скорой медицинской помощи Тюменской области.