Тюменцев приглашают поучаствовать во Всероссийском конкурсе лекторов

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Жители Тюменской области могут принять участие во Всероссийском конкурсе лекторов от Российского общества "Знание". В 2025 году V сезон конкурса пройдет по 10 основным и трем специальным номинациям, в числе которых: "Сохранение памяти о Великой Победе" и "Поддержка СВО", посвященные Году защитника Отечества, сообщают организаторы.

Участники получат возможность войти в команду лекторов и регулярно выступать на просветительских мероприятиях. 100 лучших школьников отправятся в Международный детский центр "Артек", а финалисты обеих категорий встретятся на трёхдневном финале конкурса в Москве в ноябре 2025 года.

Регистрация для взрослых и студентов университетов открыта до 15 июля. Регистрация в номинации "Юный лектор" открыта до 15 июня.