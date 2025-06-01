Тюменские выпускники могут посмотреть результаты ЕГЭ на Госуслугах

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Написавшие ЕГЭ могут посмотреть баллы через личный кабинет на Госуслугах. Сервис checkege.rustest.ru дает такую возможность и родителям. Необходимо лишь указать Ф.И.О. ученика, код регистрации или номер документа, свой регион.

В Тюменской области более 12 тысяч человек сдают ЕГЭ-2025, в том числе 11,7 тыс. выпускников нынешнего года. На прошедшей неделе 11-классники сдали обязательные предметы для получения аттестата о среднем (полном) образовании — русский язык и математику. 2 июня предстоит самый популярный предмет по выбору — обществознание.

Как пояснили Вслух.ру в Рособрнадзоре, каждая работа пройдет многоуровневую проверку. Первые баллы ученики получат на следующей неделе. Оценки по математике, которую сдавали 27 мая, должны быть выставлены не позднее 9 июня. По русскому языку, который сдали 30 мая, — максимум 30 июня.

Фактически выпускники узнают свои баллы раньше. Напомним, у участников есть право на апелляцию, если они не согласны с результатом; право на пересдачу в резервные или дополнительные дни при определенных условиях. Их можно уточнить в своих школах и при необходимости написать заявление.

Напомним, что основной этап ЕГЭ продлится до 11 июня. С 16 по 23 июня пройдут резервные дни, 3 и 4 июля — дополнительные, когда можно пересдать один предмет. Но в этом случае будет учитываться последний, а не лучший результат.