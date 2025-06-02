В Тюменской области волонтеры помогают проголосовать за объекты благоустройства в 2026 году

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

14,5 тыс. раз волонтеры помогли жителям Тюменской области проголосовать за благоустройство парков. 122 158 человек уже проголосовали, сообщает региональный департамент ЖКХ.

"Выразить своё мнение по представленным проектам жителям активно помогают волонтёры. Их можно встретить на всех массовых мероприятиях и на специальных точках в разных районах городов. Благодаря добровольцам проекты парков получили дополнительно 14452 голоса. Только в Тобольске за 40 дней голосования они помогли более семи тысячам горожан сделать выбор. К слову, это больше половины всех голосов, отданных за благоустройство территории Менделеев-парка", - уточнили в ведомстве.

За шесть лет участия в Тюменской области преобразили 79 дворовых территории и 33 общественных пространства.

Проекты, набравшие наибольшее количество голосов, будут реализованы по программе "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Инфраструктура для жизни" в 2026 году. В текущем сезоне на территории региона идёт благоустройство семи парков-победителей прошлогоднего голосования.