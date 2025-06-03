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Более 8,5 тыс. человек пострадали от укусов клещей в Тюменской области

Общество, 11:41 03 июня 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 8,5 тыс. жителей Тюменской области обратились в медицинские организации по поводу присасывания клещей с начала эпидсезона. Из них 21% - дети до 14 лет. Экстренную профилактику противоклещевым иммуноглобулином получили 100 % пострадавших, сообщает Роспотребнадзор Тюменской области.

Специалисты напоминают, что наиболее эффективным методом профилактики клещевого энцефалита является вакцинация. В Тюменской области по данным на 3 июня вакцинировано и ревакцинировано против клещевого вирусного энцефалита более 123 тыс. человек.

Важнейшим направлением неспецифической профилактики клещевых инфекций остается индивидуальная защита, в том числе ношение защитной одежды, применение акарицидно-репеллентных средств.

В регионе проводятся и акарицидные обработки в местах массового отдыха населения, на территориях детских садов, школ, медицинских организаций, объектов культуры и спорта.

В случае присасывания клеща тюменцам рекомендуют как можно раньше обратиться за медицинской помощью. Жителям Тюмени ее окажут в приемном отделении областной инфекционной клинической больницы (ул. Комсомольская, 54 а), жителям области - в областных больницах в муниципальных образованиях.

Снятых клещей рекомендуется исследовать на наличие возбудителей инфекционных болезней в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Тюменской области и в Тюменском НИИ краевой инфекционной патологии Роспотребнадзора. С начала эпидсезона исследовано от населения 1 тыс. 17 клещей, антиген вируса клещевого энцефалита обнаружен в 2,6% из них, возбудитель клещевого боррелиоза - в 18,8% клещей.

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