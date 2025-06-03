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Девять тонн гуманитарной помощи отправили тюменцы в Курскую область

Общество, 16:38 03 июня 2025

ресурсный "Добро.Центр" Тюменской области | Фото: ресурсный "Добро.Центр" Тюменской области

Девять тонн гуманитарной помощи отправил тюменский штаб "МыВместе" в Курскую область. В погрузке участвовали 20 добровольцев, сообщает ресурсный "Добро.Центр" Тюменской области.

Оказали помощь штабу представители Тюменского государственного университета, Тюменского техникума строительной индустрии и городского хозяйства, волонтеры культуры и неравнодушные жители.

Список необходимых вещей для отправки в Курскую область размещен по ссылке. Принимают их в штабе, который находится в ДТиС "Пионер" с 9 до 18 часов.

Уточнить информацию можно по тел.: +7 (3452) 29-03-01.

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# гуманитарная помощь , Курская область , штаб Мы вместе

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