Девять тонн гуманитарной помощи отправили тюменцы в Курскую область
Девять тонн гуманитарной помощи отправил тюменский штаб "МыВместе" в Курскую область. В погрузке участвовали 20 добровольцев, сообщает ресурсный "Добро.Центр" Тюменской области.
Оказали помощь штабу представители Тюменского государственного университета, Тюменского техникума строительной индустрии и городского хозяйства, волонтеры культуры и неравнодушные жители.
Список необходимых вещей для отправки в Курскую область размещен по ссылке. Принимают их в штабе, который находится в ДТиС "Пионер" с 9 до 18 часов.
Уточнить информацию можно по тел.: +7 (3452) 29-03-01.