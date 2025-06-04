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Встречи для женщин организуют в кадровых центрах Тюменской области

Общество, 16:17 04 июня 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Заседания женских клубов организуют в июне в отделениях кадрового центра "Работа России" Тюменской области.

Так, в Тобольске 5 июня состоится встреча "Карьера молодых мам". Участницы узнают о мерах государственной поддержки в сфере занятости населения, возможностях обучения и трудоустройства через центр занятости населения. Также они примут участие в творческом мастер-классе. Начало в 17 часов 30 минут в центре молодёжных инициатив (4 микрорайон, 55).

6 июня в с. Казанское в Центральной районной библиотеке им. Ермакова пройдет мероприятие "Мой ребенок - подросток". Специалисты центра занятости расскажут о подготовке ребенка к первому опыту трудоустройства, заработной плате и других важных аспектах.

В Упорово встречу для женщин "Обучение как возможность изменить себя" организуют 10 июня. Участницы узнают о возможностях бесплатного обучения и повышения квалификации в рамках федерального проекта "Активные меры содействия занятости" нацпроекта "Кадры". Также ознакомятся с востребованными профессиями и развитием своего потенциала. Начало в 10 часов в отделении кадрового центра "Работа России" по Упоровскому району (ул. Крупской, 38).

Возрастное ограничение: 18+

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# занятость , кадровый центр

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