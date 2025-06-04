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Самозанятым разрешили участвовать в госзакупках

Экономика, 16:50 04 июня 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Стать участником госзакупки может любое заинтересованное лицо, в том числе самозанятые граждане и индивидуальные предприниматели. Данную информацию опубликовал Минфин РФ.

Не могут участвовать в закупках офшорные компании, иностранные агенты, а также юрлица и физлица с этим статусом.

Подробности - здесь.

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# самозанятость

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