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Еще два Вечных огня зажгут в селах Тюменской области до конца года

Общество, 11:19 05 июня 2025

Газпром межрегионгаз Север (архив) | Фото: Газпром межрегионгаз Север (архив)

Еще два Вечных огня зажгут в селах Омутинского и Сорокинского районов Тюменской области до конца года.

Такой информацией поделился генеральный директор "Газпром межрегионгаз Север" Виктор Назаров на выездном заседании комитета Тюменской облдумы по экономической политике и природопользованию.

"Нам поставлена задача председателем правления: все Вечные огни должны быть подключены к природному газу. Это мы делаем за свой счет, и регулярное техническое обслуживание тоже идет за счет компании "Газпром". Все работы по открытию двух мемориалов в регионе планируем завершить в течение двух-трех месяцев", - пояснил он.

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Напомним, Вечный огонь зажгли в селе Вагай в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в марте. Сейчас в регионе их девять, а всего в зоне обслуживания "Газпрома" находится более 1 тысячи 800 мемориалов.

В Тюменской области средний уровень газификации приближается к 98 %. За последние шесть лет было газифицировано свыше 18,5 тысяч домовладений, социальных и промышленных объектов. До конца 2028 года предстоит подключить ещё 242 населенных пункта.

Виктория Макарова

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# Вечный огонь , Газпром межрегионгаз Север

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