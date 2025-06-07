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Чем может обернуться купание в фонтане, рассказал тюменский инфекционист

Общество, 13:29 07 июня 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Купание в фонтане может привести к заболеванию острой кишечной инфекцией, респираторной, конъюнктивитами. Самую большую опасность, особенно для детей, представляют энтеровирусные, ротавирусные инфекции, вирусный гепатит А.

Об этом напомнил тюменцам заведующий приемно-диагностическим отделением Областной инфекционной больницы Семён Ломоносов. Он напомнил, что в жару многие поддаются соблазну ополоснуть лицо, руки в фонтане или даже искупаться в них. Делать этого не стоит: вода здесь содержит специальные химические добавки. Они поддерживают прозрачность струй, но при контакте с кожей могут вызвать раздражение, аллергию, а при попадании внутрь - отравление.

"Вода в фонтанах не проходит глубокую очистку, там могут быть бактерии, вирусы, паразиты, например, возбудители кишечной инфекции, стрептококки, стафилококки, гельминты, энтеровирусы, вирусный гепатит А. В жару они начинают интенсивнее размножаться", - пояснил Семён Ломоносов в интервью изданию "Тюменскaя область сегодня".

Кроме того, опасность несет скользкая поверхность фонтанов и подсветка - при падении в воду человек рискует получить физическую или электротравму. Частыми "гостями" фонтанов становятся птицы и бездомные животные, которые тоже могут быть переносчиками различных инфекционных заболеваний. В связи с этим врачи напоминают: купаться, мыть руки, овощи и фрукты можно только в специально отведенных для этого местах, городские фонтаны для этого точно не подходят.

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