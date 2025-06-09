Глава Аромашевского района рассказал о переходе муниципалитета в статус округа

| Фото: администрация Апромашевского района | Фото: администрация Апромашевского района

О переходе муниципалитета в статус округа рассказал глава Аромашевского района Игорь Власов. По его словам, преобразование утвердили депутаты Тюменской областной думы еще 17 апреля.

"Уже с 5 мая мы фактически и юрилически живем в этом статусе. Органы управления будут сформированы осенью, когда у нас состоятся выборы депутатов Аромашевского муниципального округа. И, соответственно, депутаты на заседании думы будут формировать органы управления – администрацию округа и наделять соответствующими функционалом и полномочиями", - уточнил нюансы глава.

До этого момента, пока вся процедура не завершится, полномочия по управлению принадлежат органам, сформированным еще в муниципальном районе, а на территориях – администрациям сельских поселений.

"Уже осенью депутаты сформируют на 2026 год единый бюджет муниципального округа. Сейчас у нас 11 бюджетов сельских поселений и один - муниципального района. На встречах земляки меня спрашивают, кто будет представлять власти на местах. После приобретения нового статуса работники администрации сельских поселений перейдут в штат администрации округа, но будут трудиться на прежних местах", - пояснил Игорь Власов.

Оксана Корнеенкова