Посевные работы в Тюменской области выполнены на 89%
На 89% выполнены посевные работы в Тюменской области, сообщает информационный центр правительства региона.
В области яровой сев зерновых, зернобобовых и технических культур, однолетних трав и овощей проведен на 711 тыс. 400 га.
Первым в регионе посевную завершил Заводоуковский муниципальный округ. Аграрии здесь провели яровой сев на площади почти 72 тыс. га, выполнив 101% от планируемой посевной площади.
В посевной задействовали всего 17 хозяйств округа. Все они выполнили посевные работы в соответствии с агротехническими сроками.
Заводоуковский муниципальный округ занимал ведущую позицию среди районов и муниципальных округов Тюменской области и демонстрировал высокие показатели на протяжении всей посевной кампании.