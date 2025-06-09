Посевные работы в Тюменской области выполнены на 89%

| Фото: департамент агропромышленного комплекса Тюменской области | Фото: департамент агропромышленного комплекса Тюменской области

На 89% выполнены посевные работы в Тюменской области, сообщает информационный центр правительства региона.

В области яровой сев зерновых, зернобобовых и технических культур, однолетних трав и овощей проведен на 711 тыс. 400 га.

Первым в регионе посевную завершил Заводоуковский муниципальный округ. Аграрии здесь провели яровой сев на площади почти 72 тыс. га, выполнив 101% от планируемой посевной площади.

В посевной задействовали всего 17 хозяйств округа. Все они выполнили посевные работы в соответствии с агротехническими сроками.

Заводоуковский муниципальный округ занимал ведущую позицию среди районов и муниципальных округов Тюменской области и демонстрировал высокие показатели на протяжении всей посевной кампании.